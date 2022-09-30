Рашисты снова ударили ракетами по Днепру

30.09.2022 08:00

Жертвами ракетного удара российских войск по Днепру прошлой ночью стали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Об этом рассказал мэр Борис Филатов.

Под обстрел попали жилой квартал в центре города и АТП. В результате пожара на транспортном предприятии сгорели более 100 автобусов.

Филатов предупредил горожан, что ракетная атака может отразиться на графике движения ряда маршрутов общественного транспорта. В частности будут проблемы на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.