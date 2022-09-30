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РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья
30.09.2022 11:00
Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - написал он.
В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых мирных жителях. Все погибшие и пострадавшие - исключительно гражданские люди.
Теги: Запорожье, гуманитарный коридор, оккупанты, ракетный удар
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