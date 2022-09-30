В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо

30.09.2022 13:00

В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ.

Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ.

Катериничев прибыл на Херсонщину из России в августе и вошел в нелегитимное "правительство" Херсонской области. До этого "назначения" погибший был первым заместителем начальника "Федерального государственного казенного учреждения "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".