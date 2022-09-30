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В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо
30.09.2022 13:00
В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ.
Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ.
Катериничев прибыл на Херсонщину из России в августе и вошел в нелегитимное "правительство" Херсонской области. До этого "назначения" погибший был первым заместителем начальника "Федерального государственного казенного учреждения "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Теги: Херсон, ликвидация, заместитель, оккупанты, администрация
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