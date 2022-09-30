Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки

30.09.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии на наиболее горячих направлениях.

Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул глава государства.