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Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу
02.10.2022 11:00
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с ранее не анонсированным визитом в Одессу. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Принимал мою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии", - написал Резников.
Министр обороны ФРГ отметила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение "следующих нескольких дней".
Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.
Теги: Одесса, визит, Германия, министр обороны
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