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В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий
03.10.2022 12:00
Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн. Об этом в эфире национального марафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Минреинтеграции.
"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – рассказала Верещук.
Теги: помощь, Кабмин, выплаты, деоккупация
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