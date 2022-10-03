В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий

03.10.2022 12:00

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн. Об этом в эфире национального марафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Минреинтеграции.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – рассказала Верещук.