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Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
Прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины гражданину России одному из бывших главарей вооруженной группировки "ДНР". Его подозревают в пытках украинских активистов "Автомайдана" в Крыму.
"Подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ территории Автономной Республики Крым. В марте 2014 года, находясь в г. Симферополь, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова. Держа пострадавших в городском военкомате, лично применял к двум из них угрозы, пытки, насилие и наносил телесные повреждения, считая, что они могут помешать проведению незаконного референдума по вхождению АР Крым в состав РФ", – говорится в сообщении украинской прокуратуры.
Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Ему грозит до 12 лет колонии.
Теги: прокуратура, подозреваемый, Безлер (Бес)
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