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Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами

04.10.2022 10:00
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Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении объяснил, что граждан, которые оказались в оккупации, не будут считать коллаборантами, речь идет только о предателях.
"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами чуть ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", - сказал он.
Президент пояснил, что если человек не служил оккупантам и не предал Украину, то нет оснований считать такого человека коллаборантом.
"Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека обвинять", - пояснил Зеленский.
По словам главы государства, коллаборантов достаточно быстро обнаруживает Служба безопасности. Но предательство - не является массовым явлением для украинцев.



Теги: оккупация, коллаборационизм, Зеленский
 
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