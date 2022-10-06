Последние новости раздела
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью09:00
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК15:00
- Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным13:00
- Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами10:00
- Пять освобожденных из плена защитников Мариуполя получили звание Героя Украины08:00
- В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий12:00
- Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу11:00
- В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата13:00
- Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки15:00
Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью
06.10.2022 09:00
Сегодня ночью рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди. Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей", - говорится в сообщении.
На данный момент известно о двух погибших. Еще 5 человек находятся под завалами.
Теги: Запорожье, жилой дом, ракетный удар
Читайте также:
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью09:00
- "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ