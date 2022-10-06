В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"

06.10.2022 12:00

В Оболонском районе столицы одну из улиц переименовали в честь героического полка «Азов». Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

«В столице уже переименовано более сотни городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами, в частности улица Маршала Малиновского – в Героев полка «Азов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Маршала Малиновского в список городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией или ее сателлитами.

В городском совете уточнили, что эта улица была названа в честь советского военачальника Родиона Малиновского. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении «Киев Цифровой» было выбрано новое название этой улицы.

Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 19 823 голоса, набрало предложение – улица Героев полка «Азов». Новое название предложено в честь героического полка «Азов», оборонявшего Мариуполь.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского горсовета поддержал решение о переименовании улицы Маршала Малиновского в Героев полка «Азов».`