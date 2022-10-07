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Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин

07.10.2022 17:00
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Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин

Верховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию", - говорится в сообщении.
В то же время в законе осталась норма о воинском учете для медицинских работников.
Отмечается, что "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".



Теги: закон, Верховная Рада, женщины, военный учет
 
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