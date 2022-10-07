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В Сумской области вернули обязательный масочный режим

07.10.2022 08:00
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В Сумской области вернули обязательный масочный режим

В Сумской области с 7 октября вводится обязательный масочный режим из-за роста числа случаев заболеваемости COVID-19. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
"У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками", - отметил Живицкий.



Теги: маска, Сумская область, COVID-19
 
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