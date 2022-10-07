В Тернополе открылся гуманитарный хаб для переселенцев с Луганщины

07.10.2022 11:00

В Тернополе в четверг, 6 октября, открыли гуманитарный хаб Северодонецкой городской ВГА для вынужденных переселенцев с Луганщины. Об этом сообщает Тернопольская ОВА.

«Переселенцы, проживающие в Тернополе и ближайших населенных пунктах, могут получить помощь непосредственно в хабе. Рассматриваются вопросы по предоставлению гуманитарной помощи по почте или возможного развоза автотранспортом по отдаленным громадам. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все необходимое», - сказал начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.