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В Тернополе открылся гуманитарный хаб для переселенцев с Луганщины

07.10.2022 11:00
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В Тернополе открылся гуманитарный хаб для переселенцев с Луганщины

В Тернополе в четверг, 6 октября, открыли гуманитарный хаб Северодонецкой городской ВГА для вынужденных переселенцев с Луганщины. Об этом сообщает Тернопольская ОВА.
«Переселенцы, проживающие в Тернополе и ближайших населенных пунктах, могут получить помощь непосредственно в хабе. Рассматриваются вопросы по предоставлению гуманитарной помощи по почте или возможного развоза автотранспортом по отдаленным громадам. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все необходимое», - сказал начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.



Теги: Тернополь, центр, переселенцы, Луганщина
 
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