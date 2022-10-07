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Водителям общественного транспорта запретили включать музыку в салоне

07.10.2022 12:00
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Водителям общественного транспорта запретили включать музыку в салоне

Сегодня, 7 октября, в Украине вступил в силу закон, согласно которому в общественном транспорте и такси запрещено включать музыку, другие сигналы или звуковые дорожки фильмов, сообщает сайт УН.
Запрет распространяется на городской, пригородный, междугородный и международный транспорт. Единственным исключением является передача информации о поездке.
Музыка или другие звуки могут транслироваться только через наушники пассажиров, а через громкоговорители - только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.



Теги: закон, музыка, запрет, общественный транспорт
 
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