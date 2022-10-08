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Опубликовано видео взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)

08.10.2022 10:00
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Опубликовано видео взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео, сообщает ТСН.
Записи с камер наблюдения опубликованы в соцсетях.



Теги: видео, взрыв, Крымский мост
 
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