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В результате рашистского удара по Запорожью погибли 17 человек

09.10.2022 08:00
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В результате рашистского удара по Запорожью погибли 17 человек

В результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Запорожья в ночь на 9 октября погибли по меньшей мере 17 человек, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, в результате ударов 5 частных домов разрушены и около 40 - пострадали. Также разрушены многквартирные дома.
Всего враг выпустил по Запорожью десять ракет.
Власти призывают помочь в разборе завалов, поскольку спасателей не хватает.



Теги: Запорожье, ракетный удар, погибшие
 
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