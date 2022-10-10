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Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

10.10.2022 15:00
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Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

В Офисе Президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.
В свою очередь в НЭК "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях потребителей от энергоснабжения.
"Сегодня в связи с повреждением ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона НЭК "Укрэнерго" ввело график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире", - говорится в сообщении.



Теги: экономия, призыв, электроэнергия
 
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