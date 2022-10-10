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Укрзализныця сообщила о задержке 38 поездов
АО "Укрзализныця" предупреждает о задержке движения до 30 минут 14 поездов и более чем на 30 минут - 24 поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.
"По состоянию на данный момент с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов; 24 рейса двигаются с задержкой от 30 минут и больше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время задержки поезда оперативно можно посмотреть на сайте УЗ, а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзализныци и в приложении. Также в приложении добавили онлайн-табло вокзалов Конотопа и Шостки.
Киевский железнодорожный вокзал открыт для пассажиров на вход и выход, посадка и высадка пассажиров производится по графику. Пассажиров вокзала кормят в партнерстве с World Central Kitchen. Пассажиры всех рейсов, которые прибудут 10 октября после комендантского часа, останутся на ночь на вокзале.
Теги: Укрзализниця, задержка, поезда
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