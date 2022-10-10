В Кабмине рассказали о последствиях ракетного удара по Украине

10.10.2022 13:00

В понедельник, 10 октября, Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из которых были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр со ссылкой на данные Генштаба.

"Сегодня в период с 06:20 до 11:15 российской федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков", - отметила она.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.

"Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью. Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов", - отметил он.