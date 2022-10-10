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В Киеве и Днепре прогремели взрывы

10.10.2022 10:00
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В Киеве и Днепре прогремели взрывы

После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре. Об этом утром 10 октября сообщают Telegram-каналы.
Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.



Теги: Россия, Киев, Днепр, ракетный удар
 
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