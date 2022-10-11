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Рашисты выпустили по Запорожью 12 ракет
11.10.2022 10:00
Войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб один человек. Об этом 11 октября сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
"Две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория", - уточнил он.
Теги: Запорожье, погибший, ракетный удар
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