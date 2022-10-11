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Сегодня Воздушные силы Украины сбили 20 российских ракет

11.10.2022 17:00
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Сегодня Воздушные силы Украины сбили 20 российских ракет

По состоянию на 13.30 11 октября 2022 года российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БпЛА-камикадзе "Shahed-136", – говорится в сообщении.
В общей сложности противник осуществил 28 пусков КР:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 12 крылатых ракет "Калибр".
Всего силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушных цели.
"Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами Воздушного командования "Юг" Воздушного командования "Центр" Воздушного командования "Восток" Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - уточнили в Командовании Воздушных сил.



Теги: уничтожение, ПВО, ракетный удар
 
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