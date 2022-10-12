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В работе сервисных центров МВД произошел сбой

12.10.2022 13:00
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В работе сервисных центров МВД произошел сбой

В Украине приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто. Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД Украины.
Сообщается, что возникшая ситуация связана с перебоями в подаче электроэнергии.
"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
В главном центра сообщают о постепенном восстановлении работы региональных сервисных центров.



Теги: электричество, сбой, МВД, сервисный центр
 
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