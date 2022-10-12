В работе сервисных центров МВД произошел сбой

12.10.2022 13:00

В Украине приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто. Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД Украины.

Сообщается, что возникшая ситуация связана с перебоями в подаче электроэнергии.

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В главном центра сообщают о постепенном восстановлении работы региональных сервисных центров.