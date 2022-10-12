ВСУ освободили пять сел на Херсонщине

12.10.2022 11:00

Украиские войска в Херсонской области закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг в ночь на среду, 12 октября.

"Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе", - уточнили защитники.

В упомянутых селах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.