Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски

13.10.2022 10:00

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которым в списки санкций добавил бывшего президента Украины Виктора Януковича, украинского предпринимателя Сергея Курченко, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева и российского бизнесмена Олега Дерипаску.

Новые санкции предусматривают блокирование активов Януковича, Лебедева, Курченко и Дерипаски, которые находятся в юрисдикции Украины, сроком на 10 лет.

Ранее санкции предусматривали лишь ограничение на право пользования имуществом, которое непосредственно принадлежит им. Ограничение устанавливалось бессрочно. Другие санкции, установленные бессрочно решениями СНБО от 19 марта 2021 года и 18 июня 2021 года, остаются в силе.

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины решением СНБО поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Зеленский своим указом возложил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря СНБО Алексея Данилова.