Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества (ВИДЕО)

14.10.2022 11:00

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества.

"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас", - отметил он.