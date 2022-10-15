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Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
С начала полномасштабной войны украинцы, которые покинули дома из-за войны, могут воспользоваться помощью от ООН. Теперь выплаты будут начислять по-новому: сразу за 6 месяцев. Об этом сообщает Благотворительный фонд "Право на защиту", который является официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь.
Такие изменения обусловлены тем, что накануне тяжелой зимы многие переселенцы оказались в трудном положении. Чтобы они смогли подготовиться к холодам, фонд предоставляет большую финансовую и гуманитарную поддержку.
Все, кто подпадает под условия программы и подаст заявку на денежную помощь от УВКБ ООН в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту", получат выплаты за 6 месяцев. То есть, общая сумма на человека будет составлять 13 320 гривен.
Все, зарегистрированные с 1 сентября, автоматически получат дополнительные выплаты еще за 3 месяца. Повторно регистрироваться не нужно.
Денежная помощь будет выплачена двумя траншами (каждый транш – сумма за 3 месяца) с разницей в несколько недель. При этом, если один транш будет превышать 30 тысяч гривен (за несколько человек в семье сразу, например), то он будет разделен на несколько выплат и отправлен с разницей в 24 часа.
Зарегистрировавшиеся на денежную помощь до 1 сентября получат выплату за 3 месяца, как сообщалось ранее.
Для того чтобы получить выплату сразу за несколько месяцев, нужно подавать документы именно в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту".
Они есть во Львовской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Одесской областях. Полный список можно просмотреть по ссылке.
Оформить выплату могут семьи, ранее не получавшие помощь от международных организаций и имеющие доход, менее 5 400 гривен на человека. Кроме того, семьи должны относиться к одному из критериев уязвимости со следующего перечня:
- переселенцы, переместившиеся после 24.02.2022;
- лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская (список может быть дополнен);
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.
При этом подать заявку на помощь могут только семьи:
- имеющие только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- которую возглавляет один одинокий/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- у которых есть одно или несколько лиц с особыми потребностями (а именно те, которые имеют: инвалидность, хронические заболевания);
- приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями (необходимо документальное подтверждение).
Теги: помощь, ООН, правила, переселенцы
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