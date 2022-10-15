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Зеленский заявил о восстановлении 15 объектов, поврежденных ракетной атакой РФ

15.10.2022 11:00
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Зеленский заявил о восстановлении 15 объектов, поврежденных ракетной атакой РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими ракетными ударами на этой неделе, восстановлены полностью. Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского.
"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Возобновим и все остальные", - сказал президент.
В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.
"Это также элемент защиты нашего государства", – отметил он.



Теги: Россия, обращение, восстановление, повреждения, ракетный удар, Зеленский
 
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