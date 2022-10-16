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Украинцы за двое суток задонатили 150 млн грн на "Ловцов Шахедов"

16.10.2022 13:00
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Украинцы за двое суток задонатили 150 млн грн на "Ловцов Шахедов"

Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны! Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат", - отметил он.
Как пояснил соучредитель monobank Олег Гороховский, такие системы делают вражеские дроны "слепыми", поэтому они пытаются подняться на безопасную высоту, после сбивается украинскими системами ПВО.
Один "Ловец" стоит около 50 млн грн, поэтому сбор был открыт с целью приобрести как минимум две системы.



Теги: акция, система, уничтожение, беспилотник
 
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