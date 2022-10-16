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Украинские активисты предложили $50 тысяч за пленение Гиркина

16.10.2022 10:00
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Украинские активисты предложили $50 тысяч за пленение Гиркина

Украинские активисты обещают 50 тысяч долларов за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина, который, вероятно, был мобилизован.
О том, что Гиркин идет на войну, сообщила в соцсетях его супруга, опубликовав совместное фото, на котором террорист одет в военную форму. Активист Сергей Стерненко отреагировал на это в Twitter, отметив, что предоставит из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.
Впоследствии отозвался и лидер группы Антитела Тарас Тополя, который сейчас в рядах ВСУ защищает Родину, и пообещал добавить еще 10 тысяч долларов.
Военнослужащий и писатель Валерий Маркус тоже решил внести свой вклад в размере 10 тысяч долларов.
Позже к флешмобу присоединились теннисист Сергей Стаховский, а также председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай – каждый по 10 тысяч долларов.
Таким образом, по состоянию на начало суток воскресенья за живого пленного Гиркина обещают уже 50 тысяч долларов.
"Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты", - подытожил Стерненко.



Теги: награда, плен, активисты, Гиркин
 
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