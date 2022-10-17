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"Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ

17.10.2022 15:00
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"Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ

"Укроборонпром" анонсировал появление на вооружении украинской армии адекватного ответа на атаки иранских дронов Shahed-136, которые российские оккупанты маркируют как Герань-2. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна в понедельник, 17 октября.
"Дальность – 1000 километров, вес боевой части – 75 килограммов. Завершаем разработку", – говорится в сообщении.



Теги: разработка, дрон, Укроборонпром, анонс
 
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