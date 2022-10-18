Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок

18.10.2022 10:00

Сегодня, 17 октября, из российского плена вернулись больше сотни украинских женщин. ОБ этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - сообщил Ермак.

Сообщается, что 37 эвакуированных - из Азовстали, 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включая 2 из Азова, 5 – ГССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", - отмечает глава ОПУ.