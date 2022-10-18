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Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок
Сегодня, 17 октября, из российского плена вернулись больше сотни украинских женщин. ОБ этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - сообщил Ермак.
Сообщается, что 37 эвакуированных - из Азовстали, 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включая 2 из Азова, 5 – ГССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских.
"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", - отмечает глава ОПУ.
Теги: Россия, освобождение, плен, женщины
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