Последние новости раздела
- Рада отменила призыв на срочную службу во время войны17:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
- Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок10:00
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ15:00
- В Харькове из-за проблем с электричеством остановилось метро12:00
- Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе10:00
- Украинцы за двое суток задонатили 150 млн грн на "Ловцов Шахедов"13:00
- Украинские активисты предложили $50 тысяч за пленение Гиркина10:00
- Кабмин упростил процедуру въезда для граждан с оккупированных территорий15:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН13:00
Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины
18.10.2022 13:00
С 10 октября в результате ударов российских оккупантов уничтожены 30% электростанций Украины, сообщил во вторник, 18 октября, Владимир Зеленский.
"Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось", - написал президент в Twitter.
Теги: электростанция, разрушения, Зеленский
Читайте также:
- На берегу Азовского моря начинается строительство гигантских ветряков
- В России взорвалась электростанция
- Немецкие вандалы разгромили еврейское кладбище
- На Черновцы обрушился разрушительный смерч (ВИДЕО)
- На Сумщине разрушается один из старейших храмов
- Цунами и землетрясение в Японии: число жертв растет (ФОТО)
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Рада отменила призыв на срочную службу во время войны17:00
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
- Германия прекращает льготный обмен гривны для украинских беженцев12:00
- Количество жертв авиакатастрофы в Ейске существенно выросло11:00
- Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В России два человека погибли в результате падения военного самолета (ВИДЕО)08:00
- В Литве начались учения стран НАТО17:00
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева
- Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"
- Покровск и Константиновка остались без электричества
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе