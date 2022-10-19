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Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах

19.10.2022 15:00
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Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах

В Черновцах открыли 14-й в Украине центр "Я-Мариуполь". Об этом сообщается на официальной странице центров "Я-Мариуполь".
Открытие центра посетили мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Черновцов Роман Кличук и советница по муниципальным вопросам Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан.
“Наши центры – это место, где мариупольцы получают чувство уюта и безопасности. Через сеть мы объединяем мариупольцев в единую семью. Помогаем и поддерживаем друг друга. Обсуждаем видение будущего города. Наше общее желание – возродить украинский Мариуполь», – сказал Бойченко.
Адрес центра "Я-Мариуполь" в Черновцах - Центральная площадь, 1 (вход с улицы Ивана Франко).



Теги: Черновцы, Мариуполь, помощь, центр, переселенцы
 
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