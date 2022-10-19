Оккупанты объявили эвакуацию жителей 4 районов Херсонщины

19.10.2022 12:00

Представители оккупационной "администрации" Херсона и области планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с подготовкой контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

"Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - заявил он.

По его словам, планируется вывезти порядка 50-60 тысяч жителей. Эвакуация будет происходить поэтапно и займет около недели.