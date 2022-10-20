Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся в Ужгороде

20.10.2022 15:00

В четверг, 20 октября, в Ужгороде открылся центр комплексной поддержки переселенцев "ЯМариуполь". Об этом сообщает телеграм-канал "ЯМариуполь".

"Есть Ужгород! Центр "ЯМариуполь" уже принимает первых мариупольцев… Это уже 15-й центр поддержки "ЯМариуполь" в Украине. Шагаем по стране, чтобы охватить помощью как можно больше жителей Мариуполя и Мариупольского района", - говорится в сообщении.

Адрес центра – ул. Капушанская, 2. Время работы - с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье.