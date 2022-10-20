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В Киеве ввели график отключения электроэнергии
Компания Укрэнерго ввела отключение электроэнергии в Киеве с целью избежать аварий с 23:24 часа 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба в ДТЭК Киевские электросети на своей Facebook-странице в четверг, 20 октября.
"Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток дня через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
В частности, если дом отключался с 08:00 до 12:00 часов, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00 часов.
Жителей Киева призывали потреблять электроэнергию умеренно:
- включать энергоемкие приборы поочередно;
- максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;
- бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Теги: Киев, отключение, электроэнергия
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