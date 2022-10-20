В "Укрэнерго" рассказали, как узнать о возможном отключении света

20.10.2022 11:00

20 октября с 7:00 до 22:00 во всех городах Украины могут выключать электроэнергию, предупредили в "Укрэнерго".

Однако ее потребителям не нужно думать, где и когда это случится, ведь отключение света на той или иной улице определяют операторы распределительных сетей (облэнерго).

Их перечень и ссылки на них можно посмотреть на сайте Министерства энергетики Украины.

Также сообщение о выключении света вы можете найти:

- в новостных лентах,

- в специально отведенном для этих сообщений разделе облэнерго,

- в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты облэнерго в разных мессенджерах.