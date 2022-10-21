- В четырех областях ограничена подача электричества15:00
- Антоновский мост в Херсоне подвергся удару10:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся в Ужгороде15:00
- В "Укрэнерго" рассказали, как узнать о возможном отключении света11:00
- В Киеве ввели график отключения электроэнергии08:00
- Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах15:00
- Оккупанты объявили эвакуацию жителей 4 районов Херсонщины12:00
- Кабмин создал штаб помощи в возвращении граждан из оккупации10:00
- Рада отменила призыв на срочную службу во время войны17:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
В четырех областях ограничена подача электричества
Укрэнерго в пятницу, 21 октября, ввело временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.
"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений - помните об этом", - отметили в компании.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
- Во всех областях Украины сняли ограничения движения на трассах
- В Украине может появиться Мариупольская область?
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине разоблачили двух пророссийских информаторов13:00
- В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов14:00
- Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды11:00
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В четырех областях ограничена подача электричества15:00
- Укргидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму13:00
- Зеленский утвердил санкции СНБО против Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой12:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Антоновский мост в Херсоне подвергся удару10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся в Ужгороде15:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Покровск и Константиновка остались без электричества
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района
- Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах
- В Киеве ввели график отключения электроэнергии
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды
- Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению
- Германия прекращает льготный обмен гривны для украинских беженцев