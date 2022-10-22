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Сегодня утром враг атаковал Украину 33 крылатыми ракетами

22.10.2022 15:00
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Сегодня утром враг атаковал Украину 33 крылатыми ракетами

Утром 22 октября враг атаковал Украину не менее десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами Калибр. Всего - 16 пусков, сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.
Украинская ПВО успешно сбила больше половины из них. В зонах ответственности воздушного командования Юг, воздушного командования Центр, воздушного командования Запад Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага:
- 13 КР Х-101/Х-555;
- 5 КР Калибр.



Теги: Россия, ПВО, ракетный удар
 
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