"Укрэнерго" ограничило электроснабжение в центральной части страны

22.10.2022 11:00

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за критического увеличения потребления электроэнергии в центральной части страны, дали команду на временное ограничение электроснабжения в четырех областях.

"Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября.

Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.