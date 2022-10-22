Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Кабмине обьявили о начале отопительного сезона

22.10.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине обьявили о начале отопительного сезона

В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.
"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла», – сказал Шмыгаль.



Теги: экономия, отопительный сезон, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх