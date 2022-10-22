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В Кабмине обьявили о начале отопительного сезона
В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.
"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла», – сказал Шмыгаль.
Теги: экономия, отопительный сезон, Кабмин
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