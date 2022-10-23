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Президента "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене

23.10.2022 13:00
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Президента "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене

Почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Богуслаеву и начальнику Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
- Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";
- КО-52 "Аллигатор";
- Ми-28Н "Ночной охотник".
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.
Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, отмечает СБУ.
Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.
Отмечается, что в ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.



Теги: президент, СБУ, задержание, Мотор Сич
 
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