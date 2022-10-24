Российские оккупанты объявили набор в "тероборону" Херсона

24.10.2022 12:00

Оккупационные "власти" Херсона объявили набор в так называемую "тероборону" Херсона. Об этом сообщает BBC.

"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - заявили оккупанты.