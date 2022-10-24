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"Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в семи областях

24.10.2022 13:00
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"Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в семи областях

Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".
Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляют в "Укрэнерго".



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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