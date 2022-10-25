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Укрэнерго ограничило электропотребление предприятиям

25.10.2022 12:00
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Укрэнерго ограничило электропотребление предприятиям

Укрэнерго во вторник, 25 октября, ввело графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей, сообщается на сайте компании.
"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.



Теги: предприятие, ограничение, электроснабжение
 
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