Укрэнерго ограничило электропотребление предприятиям

25.10.2022 12:00

Укрэнерго во вторник, 25 октября, ввело графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей, сообщается на сайте компании.

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.