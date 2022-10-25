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В Черновцах открылся гуманитарный центр для ВПЛ с Луганщины

25.10.2022 11:00
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В Черновцах открылся гуманитарный центр для ВПЛ с Луганщины

Гуманитарный хаб для ВПЛ из Луганской области начал работать в городе Черновцы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Черновцах открыли гуманитарный хаб для переселенцев из Луганщины
Адрес: м. Черновцы, ул. Героев Майдана, 7 (помещение ЦНАП).
График работы: вторник - суббота с 10:00 до 15:00", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что с октября ВПЛ любой общины области могут обращаться для получения гуманитарной помощи в ближайший к ним штаб.
Гугл-форма для получения помощи «Укрпочтой»: https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7
Гугл-форма для получения напрямую из хаба: https://forms.gle/vGGhsLE3TZhP5dxi7
Формы заполняются для каждого внутренне перемещенного лица индивидуально (включая детей) один раз.
Если вы раньше заполняли регистрационную форму какой-либо громады, эта форма необязательна.
Телефон «горячей линии» по гуманитарным вопросам для мигрантов из Луганщины:
0 800 33 24 75 (бесплатно по Украине). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.




Теги: Черновцы, гуманитарная помощь, центр, переселенцы, Луганщина
 
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