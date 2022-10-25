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В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер

25.10.2022 10:00
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В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня утром прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Европейская правда".
По сообщению Офиса Федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят сделать совместное обращение к немецким городам и муниципалитетам с призывом в ближайшей перспективе заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами и помочь людям, которые там проживают, пережить зиму.



Теги: президент, Киев, визит, Германия
 
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