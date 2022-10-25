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ВСУ ликвидировали базу "кадыровцев" под Херсоном
Украинские военные накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонщины. В результате погибли более 40 оккупантов, есть раненые. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Кадыровцы заехали на левый берег и не обошлось без селфи себя и своих размещений. Ночью их база была уничтожена ВСУ. Более 40 двухсотых, раненые… сразу же сняли новое видео", - отметил он.
В утреннем включении на телеканале Freedom депутат уточнил, что, переправившись на левый берег Днепра из Херсона, кадыровцы разместились в одном из зданий и начали делать селфи и выставлять в соцсетях, показывая, как они отдыхают.
"Благодаря "ТикТок" они сами сообщили о месте своей дислокации. А нашим оставалось только их отработать. Сообщают, что около 40 кадыровцев отправились к Кобзону, а 60 тяжело ранены", - сказал Хлань.
Теги: Херсон, ликвидация, ВСУ, кадыровцы, база
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- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
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