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ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях

26.10.2022 12:00
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ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях

Отделения ПриватБанка возобновляют работу на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.
С подробной информацией о возобновлении работы банка на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины можно ознакомиться здесь.



Теги: работа, ПриватБанк, восстановление, деоккупация
 
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